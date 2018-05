"Flamingo game", gli studenti creano un 'gioco dell'oca' dedicato all'ambiente

“Cambiamenti climatici: dalla percezione alla conoscenza dei rischi. Il mondo della scuola e quello della protezione civile ci guidano all'approfondimento” è il titolo dell’iniziativa che si svolgerà sabato 26 maggio, alla Sala D’Attore di Casa Melandri, in occasione della Settimana regionale della prevenzione e protezione civile 2018, istituita dalla Regione per sensibilizzare la popolazione sulla capacità di affrontare le situazioni difficili.

Alle 9,30 porterà i saluti dell’Amministrazione comunale Gianandrea Baroncini, assessore all’Ambiente, seguiranno gli interventi introduttivi di Luana Gasparini - Ceas R.A21 del Comune di Ravenna e Federica Pirazzini dell’ufficio Protezione Civile. Sarà poi presentato il progetto Flamingo Lab che nasce dall’attività del Comune relativa al monitoraggio del Piano energia sostenibile e del clima (Paesc) del Patto dei sindaci della Comunità Europea che prevede l'adozione di misure di adattamento ai cambiamenti climatici. Flamingo Lab (dal nome inglese del fenicottero, animale estremamente adattabile e presente anche nel ravvenate) ha attivato due progetti tematici: uno attinente ai cambiamenti climatici, relatori Luana Gasparini e Nicola Merloni del liceo scientifico Oriani, e uno legato ai temi dell'economia circolare, coinvolgendo in una attività di alternanza scuola lavoro la classe 4a SA del Liceo scientifico A. Oriani e alcuni studenti dell'Istituto tecnico agrario Perdisa. Questa attività ha prodotto “Flamingo game”, una sorta di gioco dell'oca, accompagnato da un manualetto, di approfondimento per poter procedere negli avanzamenti delle caselle di gioco rispondendo a specifiche domande che sarà illustrato dagli studenti Chiara Venturini, Giorgia Buzzi, Ariane Keuni, Alessandro Guerrini, Petra Lombini, Michele Mazzotti, Giacomo Piemontese e Alessandro Gatta. Nella seconda sessione Federica Pirazzini illustrerà il Sistema di protezione civile ravennate e il manuale di protezione civile per i cittadini, come comportarsi quando scatta l’emergenza. A seguire saranno presentate le associazioni di volontariato di Radio club Mistral, Zarlot, Guardia costiera ausiliaria, Croce rossa italiana e Pronto intervento Caritas-Asspicra.