Foibe, anche Lugo ha celebrato il Giorno del Ricordo

Il Consiglio comunale di Lugo ha celebrato il “Giorno del ricordo”, in memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. Successivamente, l’area verde di via Luzi è stata intitolata a tutte le vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, alla presenza di tutti i gruppi consiliari che hanno aderito alla cerimonia. Il Giorno del ricordo è una solennità civile nazionale italiana istituita nel 2004; da allora tutti gli anni viene commemorato a Lugo in Consiglio comunale.