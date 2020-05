Fonda l'associazione 'Plastic free' e ripulisce la spiaggia: "Ovunque vado raccolgo plastica"

"Ovunque vado, cerco di raccogliere plastica, soprattutto in mare". Lorenzo Zitignani ha 33 anni e abita a Marina di Ravenna. Il giovane è referente nazionale e uno dei fondatori dell'associazione "Plastic Free", ad oggi la piu grande in Italia sul tema plastica, nata nel 2019 con l’obiettivo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità della plastica, in particolare quella monouso.

L'associazione, tra le altre iniziative, ha lanciato il progetto di raccolta "Offline", che consiste in una serie di appuntamenti in tutt’Italia dove gli associati di Plastic Free e i volontari del posto si radunano con l’obiettivo di ripulire spiagge e città. E così Lorenzo, qualche giorno fa, si è recato in spiaggia per effettuare una raccolta della plastica e ripulire il litorale.