Fondale insabbiato al terminal crociere, i turisti "scappano": "Grave danno d'immagine ed economico"

E' stato cancellato l'approdo al terminal crociere di Porto Corsini, previsto per sabato, della nave Mein Schiff 2, già attraccata a Ravenna il 19 maggio quando aveva portato in città circa 1800 passeggeri tedeschi. L'armatore, infatti, ha scelto di saltare in questa occasione la sosta a Ravenna a causa dei fondali del terminal, che risultano insabbiati, nonostante l'Autorità Portuale abbia creato un approdo alternativo al Terminal “T&C”, dove le navi da crociera sono arrivate sino a quando non è stata inaugurata la nuova banchina a Porto Corsini.

"Non possiamo non esprimere il nostro disappunto per il danno di immagine ed economico che ciò comporterà ai lidi nord ravennati e alla città tutta - commenta il presidente del comitato cittadino dei Lidi nord Massimo Fico - Chi deve vigilare e monitorare la situazione in questi casi? È decisamente imbarazzante che una città come Ravenna, con fin troppe connotazioni turistiche, non riesca a garantire la minima manutenzione e quei minimi interventi necessari a far sì che gli armatori non sfuggano dal nostro territorio. Il presidente della Autorità Portuale ha dichiarato di avere a disposizione decine di milioni di euro per il rilancio del nostro porto,ma vogliamo ricordargli che Ravenna, suo malgrado, non è solo industriale ma anche turistica. E ancor più imbarazzante è il silenzio del nostro sindaco, che ha dimostrato di avere smarrito il vero senso del suo ruolo. Ora chiediamo alle autorità competenti di sapere dove finiranno i materiali dell'escavo dei fondali e in quali tempi verranno realizzati i lavori. Non sarebbe piacevole perdere altri approdi turistici. Non ultimo, vogliamo sapere dal presidente Rossi dove sono i 350mila euro incassati dalla compagnia di navigazione Grimaldi e che sarebbero dovuti servire per riparare il danno provocato nell'ex scalo del traghetto a Porto Corsini, in considerazione del fatto che lo stesso presidente dichiarò il 10 gennaio 2018 che entro l'autunno di questo anno i lavori sarebbero stati portati a termine. Non si pensi di fare rientrare il tutto nel progettone di escavo previsto per il 2021, perché la popolazione aspetta severa il rispetto degli impegni e delle promesse".