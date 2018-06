Fondazione Carisp, in 16 anni oltre 3 milioni per la Bassa Romagna

La Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, presieduta da Ernesto Giuseppe Alfieri, ha approvato, nel bilancio relativo all’esercizio 2017, interventi sociali per varie iniziative relative ai territori dei Comuni della Bassa Romagna, in particolare per Bagnacavallo, Conselice e Fusignano. Di rilievo l’impegno complessivo degli ultimi sedici anni (dal 2001 al 2017) per i Comuni della Bassa Romagna, escluso Lugo, con 795 progetti complessivamente sostenuti e oltre 3.335.250,00 euro di erogazioni, di cui in particolare, nel 2017, sono stati finanziati tre importanti progetti, pari a ventitremila euro, con in più Lugo che da solo ha avuto finanziati altri tre specifici progetti, con ulteriori 18.500,00 euro erogati.

Nel dettaglio, in campo sociale, l’impegno della Fondazione è stato rivolto a Bagnacavallo all'Azienda Servizi alla Persona della Bassa Romagna, Sassoli, Giovannardi, Jus Pascendi, Tarlazzi Zarabbini Cotignola, che ha visto sostenere un importante progetto per nuovi arredi tecnologicamente innovativi per la gestione di una nuova comunità alloggio per assistenza anziani. A Conselice la Fondazione ha erogato un contributo per un veicolo attrezzato per trasporto categorie disagiate all’Associazione “Il cammino di Christian”. Infine, Il Comune di Fusignano ha visto sostenere la seguita iniziativa culturale dell’Amministrazione Comunale all’Auditorium Corelli denominata “Certe Notti all’Auditorium”.