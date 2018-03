Fondi ai Comuni per investimenti e manutenzioni: maggioranza e opposizione unite

Nella seduta di martedì il consiglio comunale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno "Sulla certezza dei trasferimenti regionali ai Comuni per investimenti e manutenzioni sul territorio comunale” presentato dal gruppo consiliare della Lega nord. Il documento, dopo l’accettazione di alcune proposte di modifica, è stato sottoscritto anche dai gruppi di maggioranza. I contenuti sono stati illustrati dalla capogruppo della Lega nord Samantha Gardin.

Il provvedimento, che impegna il Sindaco e la Giunta De Pascale “ad adoperarsi affinché le risorse per investimenti stanziate nel bilancio della Regione vengano effettivamente assegnate agli enti territoriali secondo la tempistica necessaria per la realizzazione delle opere pubbliche finanziate o coofinanziate dalla Regione stessa per consentire agli enti locali di dare concreta attuazione agli interventi contemplati negli strumenti di pianificazione”, ha messo tutti d’accordo e ottenuto il benestare dell’assessore al bilancio Valentina Morigi. Per la Gardin si tratta di “un importante presa d’atto. Con l’approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 della Regione Emilia Romagna si sono scatenati gli appetiti di molti amministratori locali che non hanno perso tempo a pubblicizzare lo stanziamento – ma non l'erogazione – da parte della Giunta Bonaccini di svariati milioni di euro a copertura di opere infrastrutturali e interventi di manutenzione dell'edilizia pubblica. Peccato che questi fondi non siano ancora arrivati e che ci siano molti Comuni in attesa di realizzare opere necessarie per i loro territori e che richiedono la certezza del finanziamento regionale”. La necessità di “fare presto” e di “suonare la sveglia alla Regione Emilia Romagna affinché alle promesse segua l’effettiva erogazione dei fondi vincolati a bilancio” ha trovato tutti d’accordo e riscosso il consenso trasversale di maggioranza e opposizione.