Faenza, 400mila euro per il PalaBubani: "Vogliamo restituirlo alla sua piena funzionalità"

E' ufficiale: il progetto per la ristrutturazione del palazzetto dello sport "Dino Bubani" redatto dal Settore Lavori Pubblici del Comune di Faenza risulta tra gli interventi di riqualificazione degli impianti sportivi che la Regione Emilia-Romagna ha deciso di finanziare al termine dell'istruttoria dell'apposito Bando indetto nel febbraio scorso. La notizia era attesa visto lo sforzo straordinario che la Giunta regionale sta mettendo in campo per la valorizzazione dello sport sia a livello di base nella sua dimensione pegagogico-educativa che di rinnovo impiantistico. Ma per nulla scontata.

Il contributo regionale è di 400mila euro e servirà a coprire il 50% delle spese di ristrutturazione del glorioso PalaBubani rispetto ad costo complessivo di 800mila euro. L'altra metà è invece finanziata con un mutuo a interessi zero concesso dall'Istituto di credito sportivo nell'ambito degli incentivi agli investimenti nel settore dell'impiantistica sportiva. I lavori, il cui primo stralcio ha già preso avvio qualche giorno fa, consentiranno di superare le attuali limitazioni di utilizzo, capienza e accesso del pubblico. Nella zona interna è previsto il rifacimento della zona spogliatoi collocata sotto la tribuna, andando a migliorare e razionalizzare l'utilizzo degli spazi da parte delle società sportive nelle loro attività quotidiane.

Ovviamente soddisfatto il sindaco Giovanni Malpezzi: "il riconoscimento ricevuto dalla Regione corrisponde alla nostra forte volontà di restituire il PalaBubani alla sua piena funzionalità, un impegno che abbiamo ribadito più volte. Oltre agli ottimi risultati agonistici conseguiti in svariate discipline, le società sportive faentine svolgono una funzione sociale di base preziosissima, che deve essere salvaguardata e valorizzata. Questo progetto, così come la recente inaugurazione degli spogliatoi del campo sportivo di Granarolo e gli adeguamenti in diverse palestre - per fare alcuni esempi - dimostrano che l'attenzione dell'Amministrazione comunale nei confronti del mondo dello sport di certo non manca".

“Una risposta importante, e attesa, per le molte realtà sportive ospitate ogni giorno nel PalaBubani – commenta la consigliera regionale Manuela Rontini, che in questi anni, assieme all’Amministrazione manfreda e alle associazioni, ha seguito la vicenda dei lavori di adeguamento del palazzetto – decine di società sportive e centinaia di atleti che sono parte attiva e vitale della nostra comunità. Pensiamo che lo sport, dopo la scuola e la famiglia, sia la terza agenzia educativa del paese, per questo la Regione, fin dall’inizio della legislatura, ha investito convintamente sull’attività motoria e l’impiantistica sportiva. Un impegno crescente, se si pensa che di recente lo stanziamento a favore di questo bando, fissato inizialmente a 20 milioni di euro, è stato aumentato del 50 per cento e portato a quota 30 milioni. Il fatto che il progetto del Comune di Faenza per l’impianto intitolato a Dino Bubani rientri tra i vincitori mi riempie di soddisfazione. Giovani e giovanissimi potranno dunque, in futuro, fare attività sportiva in un palazzetto rinnovato. I lavori riguarderanno l’impiantistica, una ristrutturazione interna della zona degli spogliatoi, le scale e i percorsi di sicurezza, adeguando la struttura alle norme previste per eventi sportivi di massimo livello, senza le attuali limitazioni di capacità".