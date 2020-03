Fondi per la spesa per le famiglie povere: in provincia oltre 2 milioni di euro

All'indomani dell'annuncio del premier Giuseppe Conte, relativamente alle Misure e risorse per la solidarietà alimentare annunciate sabato sera dal Presidente del Consiglio dei Ministri, saranno assegnati ai comuni della provincia di Ravenna oltre 2 milioni di euro, dei quali più di 800mila per i cittadini in difficoltà del comune di Ravenna. "Le risorse saranno assegnate o direttamente ai cittadini e alle cittadine per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità o attraverso la rete del volontariato e associazioni ed enti del Terzo settore attivi nella distribuzione alimentare", comunica il sindaco Michele De Pascale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Sono cifre significative e indispensabili per affrontare le prossime settimane - prosegue il primo cittadino -. Stiamo attraversando un momento straordinariamente difficile, inaspettato e del quale purtroppo non conosciamo la durata, che ha portato in condizioni di bisogno anche persone che fino a pochi giorni fa erano economicamente autosufficienti. Già da lunedì saremo operativi per informare i cittadini su come accedere a questo tipo di aiuti mediante gli sportelli del servizio sociale, e invito, laddove ci fosse un reale bisogno, a mettere da parte qualsiasi forma di remora e farne richiesta".