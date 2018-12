"Fori sulla torre dell'orologio per le luminarie natalizie: sono autorizzati?"

Da alcuni giorni a Russi gli operai hanno iniziato ad installare le luminarie in occasione dell'imminenti festività natalizie. "Nei giorni scorsi hanno cesellato fori a gruviera e installato ganci tutto intorno alla Torre dell'Orologio - spiega Maria Marabini, segretaria della Lega a Russi - La Torre è sottoposta a vincolo di tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, c.d. Codice Urbani, quindi si richiede all'Amministrazione se le operazioni di installazione delle luminarie sull'orologio e oggi su Porta Nuova di Corso Farini sono state autorizzate dalla competente Soprintendenza di Ravenna e, in caso affermativo, qual è il numero dell'autorizzazione. Si precisa che per l'installazione delle luminarie sui suddetti beni culturali vengono eseguiti fori col trapano che ledono la materia originaria del manufatto e che diventeranno un veicolo di degrado su cui stazioneranno le acque e si formeranno cristalli di ghiaccio nel corso della stagione invernale. I Beni Culturali sono portatori di valori storici e architettonici e in quanto tali non necessitano di ulteriori apparati decorativi, perchè sono già essi stessi monumenti".