Formazione, dal turismo alla sanità all'informatica: tanti corsi gratuiti

Con l’arrivo dell’autunno torna ad arricchirsi l’offerta formativa di Irecoop Emilia Romagna, l’ente di formazione di Confcooperative. I corsi in partenza nei prossimi mesi, con sede a Ravenna e Faenza, abbracciano i settori agroalimentare, socio-sanitario e dell’alta formazione cooperativa, oltre alle lingue straniere e all’informatica, con l’obiettivo di fornire competenze professionali utili e specifiche.

Molti i corsi totalmente gratuiti, rivolti a persone non occupate che desiderano incrementare la propria spendibilità nel mondo del lavoro. Nell’ambito del “Food & Tourism” a ottobre partiranno tre iniziative: “Competenze per operatore della produzione pasti”, per apprendere ricette e menu di alto profilo e saper valorizzare materie prime di qualità; “Operatore del punto vendita”, per imparare ad allestire spazi espositivi e far conoscere i prodotti del territorio; “Food designer - Progettista alimentare”, per specializzarsi in un settore in cui la richiesta è costantemente in crescita.

Buone notizie anche per chi vuole migliorare le proprie competenze nell’inglese o nel pacchetto Office, con due corsi gratuiti da 40 ore in svolgimento a Ravenna tra ottobre e dicembre. Tutti questi corsi sono completamente gratuiti e rivolti a persone non occupate che desiderano incrementare la propria spendibilità nel mondo del lavoro.

Per quanto riguarda la formazione nel settore socio-sanitario, questa volta a pagamento, a metà novembre partiranno due corsi: “Operatore socio-sanitario formazione iniziale”, della durata di 1000 ore che rilascia la Qualifica di Oss necessaria per operare nelle attività di cura e assistenza alla persona, e Raa “Tecnico esperto nella gestione dei servizi: competenze utili per l’esercizio del ruolo di responsabile della attività assistenziali”.

Infine, nel suo format ormai consolidato, tornerà anche la nuova edizione di “AltaMente”, Scuola di Alta formazione per la classe dirigente cooperativa. Il percorso formativo è pensato per accompagnare i dirigenti cooperativi a vincere le sfide professionali che li attendono, attraverso scelte strategiche e abilità di problem solving. Tre le diverse tipologie di cui si compone il corso: AltaMente Scuola di Alta Formazione tecnica-manageriale, rivolta ad amministratori e manager di impresa cooperativa (36 ore); AltaMente Specialist, con 5 workshop monotematici intensivi dedicati all’approfondimento avanzato di tematiche di rilievo e di forte attualità; e AltaMente Scuola per Amministratori di Cooperativa, 40 ore specifiche per gli amministratori di recente nomina e gli amministratori delle cooperative neo-costituite.