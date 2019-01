Continua la formazione sul tema amianto: coinvolte le scuole superiori

Continua la formazione sul tema amianto. E' stato ufficializzato un nuovo accordo fra l’associazione AFeVA, Comune di Ravenna e scuole superiori. Idilio Galeotti, referente provinciale dell’associazione AfeVA (associazione Familiari e Vittime Amianto) spiega che “continuare, insieme al Comune e ai professori, a portare agli studenti informazione-formazione sul tema dell’amianto si può definire una sorta di dovere e senso civico, nel quale tutti noi dobbiamo sentirci impegnati verso le nuove generazioni”.

"L’essere stati esposti a lavori nei quali si entrava in contatto con l’amianto, ha provocato, e provoca ancora oggi, diversi morti nel panorama nazionale come nel territorio locale - spiega Galeotti -. Si stima che il picco dei morti sarà fra il 2020 e il 2030, in quanto l’esposizione all’amianto può condurre a malattie che, alcune volte, hanno periodi di incubazione molto lunghi.

"In base ai dati forniti dal Re.Na.M (Registro Nazionale Mesoteliomi), è notizia recente che sono in aumento anche le malattie e morti derivanti da danni ambientali. Cioè si ammalano persone che non hanno mai lavorato in aziende dove veniva utilizzato l'amianto. Questo aspetto - dice Idilio Galeotti - va considerato e valutato con attenzione.A fronte di questo dramma, cosa possiamo fare? Dobbiamo fare rete e adottare la logica dei piccoli passi nella direzione giusta dell’informazione e del non nascondere".

"Bisogna fare emergere le problematiche esistenti, per poi cominciare ad affrontarle nei modi giusti, attraverso il monitoraggio del territorio. Attivare la rimozione e lo smaltimento dell’amianto sarebbe un segnale di dignità e rispetto per le tante persone che si sono ammalate e morte e per una società che guarda ai giovani e al futuro", aggiunge. Sono diverse le scuole coinvolte in queste lezioni formative che partiranno martedì e proseguiranno fino a marzo. Tra le scuole partecipanti ci sono Istituto Tecnico Commerciale Ginnani, Liceo Classico Dante Alighieri, Liceo Artistico Nervi, Istituto Tecnico per geometri Morigia, l’Ips Callegari e altre scuole si stanno aggiungendo al progetto.

"Con queste lezioni - conclude Galeotti - intendiamo confrontarci con i giovani, impegnati in questa fase della loro vita nello studio, ma anche creare momenti di informazione sul loro passaggio nel mondo del lavoro, magari con un'idea di senso civico e tutela dell'ambiente in cui si vive e si lavora".