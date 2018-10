Fornace Zarattini, buona notizia per i genitori: arrivano i giochi nel parco

Bimbi e genitori di Fornace Zarattini iniziano a vedere la luce per il parco di via Orioli. "Dopo molti anni di attesa finalmente stanno arrivando i giochi - evidenzia Mauro Bertolino Forza Italia, presidente della Commissione Ambiente consiglio territoriale area centro urbano -. Tanti bimbi ormai diventati adolescenti nell’attendere non usufruiranno mai dei giochi che gli sono stati sottratti tanti anni or sono ma tanti altri bimbi saranno felici. Dopo innumerevoli sollecitazioni da parte del sottoscritto presso l’assesorato di competenza in questi anni, dopo vari sit in al parco con i genitori i giochi sono arrivati.

I tempio in cui il parco è rimasto sprovvisto di giochi è vergognoso e speriamo che l’amministrazione segua dei programmi di manutenzione programmata da oggi in poi per questo e per tutti gli altri parchi in modo da non trovarci più in situazioni di questo genere. A breve dovrebbero arrivare giochi nell’area verde di via del Giannello, azione promessa dall’amministrazione 2 anni fa a seguito di una petizione di oltre 400 residenti che chiedevano di allestire l’area verde in quanto zona molto popolata da famiglie giovani e bimbi".



