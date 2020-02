Forza l'alt e rischia di investire un poliziotto: in fuga perchè alla guida senza patente

Una ravennate 38enne è stata denunciata dagli agenti della Volante della Polizia di Stato di Forlì per il reato di resistenza a pubblico ufficiale non avendo ottemperato all’alt intimatogli dall’agente addetto al controllo del traffico, proseguendo la sua corsa e costringendo l’agente a spostarsi repentinamente all’indietro per evitare di essere colpito dal veicolo. Ne è nato un inseguimento per le vie della città mercuriale, che si è concluso con l’identificazione della conducente e la denuncia per il reato di resistenza, oltre che la contestazione delle violazioni al codice della strada conseguenti alla sua condotta. La donna era fuggita poiché sprovvista di patente mai conseguita.