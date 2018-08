Maltempo di Ferragosto, nubifragio colpisce i lidi nord: pino crolla su auto in sosta

Ferragosto bagnato e dal risveglio dal sapore più autunnale che estivo. La perturbazione, annunciata attraverso l'allerta arancione della Protezione Civile, ha colpito pesantemente i lidi nord di Ravenna. Un violento temporale ha scaricato infatti tra Marina Romea e Casal Borsetti tra i 67 e gli 80 millimetri di pioggia. Le fogne non sono riuscite ad assorbire la grande quantità di acqua caduta in pochi minuti ed inevitabilmente vi sono stati degli allagamenti. Paura in viale Italia, all'altezza di via Dei Pioppi, dove un pino è crollato dalla pineta di Marina Romea, abbattendosi sulle auto in sosta. Fortunamente nessuno stava transitando in quel momento e non ci sono stati feriti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco ed i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Ravenna.

Sono numerose le richieste d'intervento giunte alla sala operativa del 115 per interventi da maltempo. Colpita anche la zona di Ravenna nord, dove il nubifragio ha riversato oltre 35 millimetri di pioggia. Pioggia abbondante anche in Bassa Romagna, già interessata martedì pomeriggio da un altro forte temporale. Bagnacavallo, Rosetta di Alfonsine e San Potito sono state le aree dove i pluviometri hanno registrato oltre 30 millimetri di precipitazione.

Oltre 15 millimetri di pioggia sono invece caduti nel Faentino, aggiungendosi ai 45 di martedì pomeriggio. Nelle prossime ore la tendenza è per una graduale attenuazione dei fenomeni. Il maltempo, se da un lato ha rovinato il Ferragosto ai turisti, dall'altro ha spazzato via la calura dei giorni scorsi. Mercoledì tutto il Ravennate si è svegliato con temperature al di sotto dei 20°C. Da giovedì tornerà l'alta pressione, riportando sole e temperature nella norma.