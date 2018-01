Lugo, Piazza Martiri gremita per salutare l'arrivo del 2018

Lugo ha dato il benvenuto al nuovo anno con il tradizionale “San Silvestro in piazza”. La sera del 31 dicembre si sono infatti ritrovati in centro tanti lughesi e non, che hanno riempito piazza Martiri aspettando l’arrivo del 2018 con l’intrattenimento musicale del gruppo Jennifer Vargas Power Band, vin brulé e panettone. Alla festa erano presenti anche il sindaco di Lugo Davide Ranalli, e gli assessori al Welfare e alla Promozione urbana del Comune di Lugo, Lucia Poletti e Pasquale Montalti. I festeggiamenti sono proseguiti allo scoccare della mezzanotte con i fuochi d’artificio che hanno così salutato il nuovo anno.