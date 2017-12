Corteo in centro storico per la 51esima Giornata della Pace

Si è svolta domenica la tradizionale marcia della Pace. Come gli altri anni, è stato il messaggio del Santo Padre per la 51esima Giornata della Pace (“Migranti e rifugiati, uomini e donne in cerca di pace”) a ispirare il tema della manifestazione che, come gli anni scorsi, l’Ufficio diocesano per la Pastorale Sociale e del Lavoro, Giustizia e Pace e Custodia del Creato organizza insieme a tutte le comunità religiose che professano a Ravenna. A caratterizzare la Marcia di quest’anno è stata la presenza, durante il corteo, di una cinquantina di richiedenti asilo, ospitati in una struttura di Santa Teresa sotto la gestione della cooperativa sociale Terzo Millennio.