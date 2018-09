Fotografa la "Fira di Sett Dulur" e vinci tanti premi con il contest Instagram

Fotografa la Fira e le sue vetrine e partecipa al contest 2018. Il Comune di Russi lancia un nuovo contest fotografico Istagram della Fira di Sett Dulur 2018. L'adesione è semplice e gratuita: basta fare una foto con lo smartphone e caricarla su Instagram inserendo l’hashtag #contestfira2018 e il gioco è fatto. Saranno le foto più votate coi “mi piace” (fino alle ore 10 di lunedì 17 settembre) a vincere gli abbonamenti alla stagione concertistica 2018/2019 del Teatro Comunale, offerti dal Comune di Russi.

Il Consorzio dei commercianti di Russi mette inoltre in palio un buono sconto di 200 euro da spendere nei negozi aderenti: basta fotografare la vetrina più bella di un negozio consorziato (riconoscibile dall’immagine del contest in vetrina), che per l’occasione sarà allestita a tema “Fira”. I vincitori verranno contattati tramite l’account di Instagram il 17 settembre per essere premiati sul palco di piazza Farini prima del grande spettacolo pirotecnico del lunedì sera.