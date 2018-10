Massa Lombarda, si liberano dei rifiuti in pieno centro: non si accorgono delle fototrappole

Primi risultati grazie all’utilizzo delle nuove foto trappole in dotazione della Polizia municipale della Bassa Romagna: a Massa Lombarda sono stati colti in flagranza alcuni cittadini responsabili dell’abbandono di rifiuti in centro storico. "Continua l'impegno dell'amministrazione comunale di Massa Lombarda per individuare chi si rende responsabile di abbandoni di rifiuti e che non rispettano le regole di civile convivenza", ha sottolineato il sindaco Daniele Bassi.

Oltre alle sanzioni previste dalla legge, come ulteriore monito ad assumere comportamenti corretti e adeguati, il sindaco Daniele Bassi ha deciso di pubblicare sui mezzi d'informazione istituzionali le foto di chi abbandona impropriamente rifiuti, ovviamente nel rispetto delle norme che regolano la privacy.

"Ritengo insopportabile e inqualificabile il mancato rispetto delle regole che governano la convivenza civile: significa mancanza di rispetto per il prossimo, per il proprio vicino di casa, ma anche per i nostri stessi figli - afferma il primo cittadino -. La nostra azione verso chi genera degrado e non assume semplici e basilari comportamenti per facilitare la comune convivenza e il rispetto dell’ambiente vuole sollecitare una più incisiva presa di coscienza e un maggior senso di comunità".