Frana il terreno sulla provinciale dopo il maltempo: strada a rischio chiusura

La Provincia di Ravenna sta attentamente monitorando un tratto stradale della provinciale Casolana Riolese fra Riolo Terme e Casola Valsenio, all'altezza della "Riva della Botte", area interessata dal cantiere per la costruzione del nuovo viadotto sulla Casolana. Le recenti nevicate e le insistenti piogge hanno provocato un movimento del terreno sovrastante la strada e per precauzione già da due giorni è in funzione un semaforo per obbligare al senso unico alternato del traffico. Nella notte la zona sarà presidiata da personale della Provincia, dalla Polizia Municipale, dalla Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna e dai volontari della Protezione civile di Riolo Terme, oltre ai Vigili del Fuoco sul posto, al fine di sorvegliare eventuali movimenti pericolosi.

Mercoledì mattina la Provincia di Ravenna farà approfondite valutazioni sul posto per valutare come operare per rimuovere il rischio di frana con il minor disagio possibile. Non sono esclusi disagi e chiusure temporanee del traffico stradale nel caso si aggravi la situazione. Si raccomanda prudenza e attenzione. Nel frattempo la Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha comunque diramato un'allerta "gialla" per criticità idrogeologica (vale a dire per frane o smottamenti) riferita, viene spiegato, "alla possibile attivazione di fenomeni franosi dovuti alle deboli precipitazioni previste combinate allo scioglimento del manto nevoso".