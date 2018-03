Frana l'argine sul Senio: attivati interventi urgenti

La pioggia e la neve dei giorni scorsi hanno riattivato un fronte di frana, che ha occluso parzialmente l’alveo del fiume Senio in località Biancanigo, a Castel Bolognese. I lavori, disposti con somma urgenza e seguiti dal Servizio Area Reno dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile ed eseguiti dalla ditta Sem di Forlì con l’impiego di tre escavatori, sono cominciati prontamente per ripristinare, tramite la posa di massi ciclopici, la porzione di golena franata e ristabilizzare l’argine in parte danneggiato.

L'intervento di rimodellamento della porzione della frana prospiciente il fiume ha consentito di ripristinare una sezione di alveo adeguata anche al passaggio di eventuali piene. Durante la nottata tutta la porzione di golena è stata occupata dalla piena che è transitata senza gravi conseguenze. Lunedì mattina c'è stato, inoltre, un incontro presso il Comune di Faenza fra il proprietario del terreno, i suoi tecnici e tecnici dell'Unione della Romagna Faentina. E' stata presa in esame una relazione, predisposta dal geologo incaricato dal privato, e si sono presi accordi per interventi urgenti anche sul versante della prevenzione, attraverso la realizzazione di fossi e drenaggi per evitare il peggioramento della situazione. Questi interventi saranno effettuati già in questi giorni. Inoltre i tecnici hanno concordato di incontrarsi nuovamente per definire ulteriori opere per una messa in sicurezza e sistemazione duratura dell'alveo e delle sponde del Senio.