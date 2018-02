Il terreno cede e l'albero crolla sulla strada: il maltempo causa una frana

Fiumi che si innalzano a livelli preoccupanti, argini che crollano, alberi che cadono: sono tanti i danni creati dalla pioggia che da qualche giorno si sta abbattendo in maniera incessante sul ravennate. Venerdì mattina, a Casola Valsenio, si è verificata una piccola frana causata da pioggia e neve. Il terreno infradiciato dalla pioggia è crollato e ha causato la caduta di un albero su via Cardinale Soglia, una strada secondaria che conduce ad alcune abitazioni. La strada è stata chiusa per motivi di sicurezza.