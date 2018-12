Francesca Tarozzi eletta come nuovo sindaco del Consiglio dei ragazzi

Si è insediato giovedì 13 dicembre il nuovo consiglio comunale dei ragazzi di Sant’Agata sul Santerno, l’organo di partecipazione civica che vede protagonisti i giovani cittadini del paese. Il consiglio comunale, composto da ragazzi tra i 10 e i 13 anni, ha inoltre eletto sindaco dei ragazzi Francesca Tarozzi. All’insediamento del consiglio erano presenti anche il sindaco di Sant’Agata sul Santerno Enea Emiliani, la vicesindaco Lilia Borghi e l’assessore alle Politiche giovanili Elisa Sgaravato. Il consiglio, formato da rappresentanti votati da ciascuna classe, vede tra i suoi membri Riccardo Francesconi, Simone Bandini, Beatriz Pagani De Souza, Violetta Ricci Lucchi, Alessandro Gambi, Caterina Bordini, Maya Zaniboni, Habibi Gihan, Kesia Quattrocchi, Francesco Zanotti, Rebecca Casadei Della Chiesa, Paolo Rotondi, Emily Tocco e Giulia Bossa. Il vicesindaco è Marco Faucio, mentre il segretario è Chiara Faccani.

“Questa esperienza rappresenta il primo vero banco di prova per i giovani del nostro paese, chiamati a dare il proprio contributo e a fare la propria parte - dichiara l’assessore alle Politiche giovanili Elisa Sgaravato -. È importante che fin da giovani i nostri ragazzi abbiano la possibilità di esprimersi e impegnarsi per migliorare tutti gli aspetti che li coinvolgono. Assumersi le proprie responsabilità li aiuterà ad essere cittadini migliori e più appassionati”. Gli incontri del consiglio saranno a cadenza mensile. Ogni seduta sarà un’occasione per esprimere il proprio punto di vista su temi di attualità e di interesse per la loro età sia a livello locale che a livello più ampio, attraverso il progetto unico “Concittadini”, in accordo con gli altri comuni dell’Unione della Bassa Romagna.