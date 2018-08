L'ultimo saluto a "Pino", storico pasticcere di Marina: "Ha lasciato un vuoto incredibile"

"In paese ha lasciato un vuoto incredibile", scrive commosso Angelo. Perchè "Pino", per Marina di Ravenna, era un vero e proprio punto di riferimento, con le sue brioche appena sfornate ma soprattutto i suoi cannoli siciliani, simbolo della pasticceria di viale Spalato. Per questo martedì i social sono stati "invasi" da una pioggia di saluti e condoglianze dedicate al pasticcere Francesco Pino, chiamato da tutti Pino, scomparso a 88 anni. A darne l'annuncio sono le figlie Silvana, Sandra, Adriana e Patrizia, i generi e i nipoti.

I funerali avranno luogo giovedì 2 agosto alle 15.15 partendo dalla camera mortuaria dell'Ospedale di Ravenna per la Chiesa Parrocchiale di Marina di Ravenna, dove alle 15.45 sarà celebrata la Santa Messa, infine si proseguirà per il cimitero. La famiglia chiede che non siano donati fiori, ma offerte all'Istituto Oncologico Romagnolo.