Trovato morto in un fosso dopo l'incidente: fissati i funerali del 28enne Francesco Mazzini

Si svolgeranno martedì mattina alle 10.30, nella parrocchia di San Mauro a Solarolo, i funerali di Francesco Mazzini, il 28enne agricoltore che venerdì ha perso la vita in un tragico incidente a bordo della sua moto. Il giovane, che risiedeva a Solarolo ed era padre di un bambino di appena 4 anni, era stato ritrovato privo di vita in un fosso tra Cotignola e Solarolo da alcuni automobilisti di passaggio alle prime ore del mattino. Tra le passioni del 28enne, oltre alla moto, c'era anche quella per il calcio, in particolare per la sua squadra del cuore, il Cesena.