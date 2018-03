Cervia e Frecce Tricolori, si rinnova l'amicizia: esercitazione sul cielo di Pisignano

Il 15esimo Stormo di Pisignano di Cervia ha ospitato mercoledì mattina la tradizionale esercitazione delle Frecce Tricolori sull'aeroporto in vista dell'inizio della 58esima stagione acrobatica. Anche se erano presenti solo otto dei dieci Mb339 che compongono la formazione e le condizioni atmosferiche erano tutt'altro che primaverili, la Pattuglia Acrobatica Nazionale si è esibita nel programma di "volo alto", regalando come sempre emozioni. Simulato anche un salvataggio del personale del 15esimo Stormo con l'elicottero Hh139. Le Frecce torneranno in Romagna il 19 giugno nell'ambito delle celebrazioni in ricordo dell'asso del volo, con un sorvolo che colorerà di bianco, rosso e verde il cielo di Lugo.

Confermato per il terzo anno consecutivo lo show “Valore Tricolore”, che si svolgerà a Punta Marina Terme il 30 giugno e l’1 luglio. La formazione 2018 della Pam vede confermate le tre posizioni chiave: Capoformazione (Maggiore Gaetano Farina), Leader della Seconda Sezione (Capitano Mattia Bortoluzzi) e Solista (Capitano Filippo Barbero). Numerosi, invece, i cambi di posizione per i gregari della compagine acrobatica, che vedrà tra l’altro due nuovi inserimenti: il capitano Pierluigi Raspa, pilota di Tornado proveniente dal 155° Gruppo del 6° Stormo di Ghedi ed ilcapitano Alfio Mazzoccoli, pilota di Amx proveniente dal 132° Gruppo del 51° Stormo di Istrana che voleranno, rispettivamente, con il numero 7 ed il numero 9 al loro esordio il prossimo mese di maggio.

Questa la formazione al completo

PONY 0 T.Col. Mirco CAFFELLI

PONY1 Magg. Gaetano FARINA

PONY2 Cap. Franco Paolo MAROCCO

PONY3 Cap. Emanuele SAVANI

PONY4 Cap. Massimiliano SALVATORE

PONY5 Cap. Giulio ZANLUNGO

PONY6 Cap. Mattia BORTOLUZZI

PONY7 Cap. Pierluigi RASPA

PONY8 Cap. Stefano VIT

PONY9 Cap. Alfio MAZZOCCOLI

PONY10 Cap. Filippo BARBERO