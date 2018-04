Frecce Tricolori, il calendario ufficiale: un solo appuntamento nel ravennate

Uscito il calendario ufficiale degli appuntamenti con le Frecce Tricolori, la Pattuglia Acrobatica Nazionale, che quest'anno ha in programma un solo appuntamento nel ravennate. Le decine di migliaia di appassionati degli Aermacchi MB-339 si potranno riunire a Lugo di Romagna il 19 giugno. Le Frecce Tricolori, simbolo indiscusso del Paese ed eccellenza italiana nel mondo, è da molti considerata la miglior pattuglia acrobatica a livello internazionale: una reputazione che la Pan ha costruito nei suoi oltre 56 anni di storia. Nella circostanza è previsto il sorvolo dei dieci veivoli. Non ci sarà quindi l'appuntamento a Punta Marina, che era stato inizialmente annunciato per il 30 giugno e l’1 luglio. In Romagna le Frecce si esibiranno nel weekend del 3 giugno a Bellaria e del 21 luglio a Misano Adriatico.