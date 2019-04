Show delle Frecce Tricolori: esercitazione a Pisignano con fumi bianchi

Quando ci sono le Frecce Tricolori, lo spettacolo è assicurato. E' stato così mercoledì mattina. Il 15esimo Stormo di Pisignano di Cervia ha ospitato martedì mattina la tradizionale esercitazione della Pattuglia Acrobatica Nazionale sull'aeroporto in vista dell'inizio della 59esima stagione di esibizioni in Italia e all'estero. Anche se erano presenti solo otto dei dieci Mb339 che compongono la formazione, le Frecce si sono esibite nel programma di "volo alto", regalando come sempre emozioni.

La formazione 2019 propone interessanti novità in due posizioni chiave della pattuglia: il ruolo di Capoformazione (Pony 1) e di Solista (Pony 10). Durante la stagione acrobatica 2019 sarà infatti il maggiore Stefano Vit, già esperto gregario della compagine acrobatica nazionale, a guidare in volo le Frecce Tricolori; mentre il capitano Massimiliano Salvatore è subentrato al pari grado Filippo Barbero, diventando così il nuovo solista.

Nel 2019 ci saranno due nuovi ingressi in formazione: il capitano Federico De Cecco, pilota di Tornado proveniente dal 154° Gruppo del 6° Stormo di Ghedi (Brescia), ed il capitano Alessio Ghersi, pilota di Eurofighter, proveniente dal IX Gruppo Caccia del 4° Stormo di Grosseto, che voleranno rispettivamente con il numero 9 ed il numero 8 al loro esordio il prossimo mese di maggio. Le Frecce torneranno in Romagna il 22 e il 23 giugno a Punta Marina.