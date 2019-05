Dal centro città al mare con il nuovo autobus 'Freccia Blu'

Freccia Blu è il nuovo servizio che il Comune di Ravenna e Start Romagna hanno progettato per servire meglio il mare in modo più sostenibile e multimodale in linea con le moderne esigenze turistiche. Gli utenti provenienti dal servizio ferroviario potranno affidarsi al nuovo servizio che li farà giungere direttamente al mare già a partire dall’8 giugno, data di entrata in vigore dell’orario estivo dei servizi.

Per esempio, in una normale domenica estiva sarà possibile partire da Bologna nelle prime ore della mattina, in un’ora giungere alla stazione di Ravenna e salire su uno dei bus Freccia Blu in partenza ogni mezz’ora. Sono 16 le corse ferroviarie di andata e ritorno per Bologna, l’ultima in partenza da Ravenna poco prima delle 22.00. I treni provenienti da Bologna prevedono la possibilità di portare al seguito la bicicletta e per tale ragione gli utenti potranno raggiungere la spiaggia anche con questo mezzo. Sarà però il Freccia Blu a dare un sevizio nuovo.

La linea raggiungerà il traghetto di Marina di Ravenna transitando per viale delle Nazioni e per il centro della località marittima (Marinara) toccando nuovi punti oltre alle tradizionali fermate in coincidenza degli stabilimenti balneari. Per i potenziali utilizzatori che raggiungono Ravenna in auto, la linea collegherà la stazione con il mare passando dal parcheggio scambiatore del Pala de Andrè: sarà così possibile lasciare l’auto nel parcheggio gratuito lontano delle aree più congestionate a ridosso delle spiagge. Il servizio, cui si applicano le tariffe del trasporto pubblico, si effettuerà tutti i giorni con corse di ritorno fino a tarda sera e per tutto il periodo estivo.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Ravenna usa la nostra Partner App gratuita !

Allegati