Freddo e sale mettono a dura prova le strade: si rattoppano le buche

Tempi duri per alcune arterie del cervese. Lo rende noto il sindaco Luca Coffari, specificando che "lo spargimento continuativo di sale contro il ghiaccio di questi giorni ha provocato e provocherà ancora nei prossimi giorni il peggioramento del manto stradale dove già deteriorato". Sono all'opera gli addetti alla manutenzione con la posa di asfalto temporaneo, in attesa degli interventi definitivi nei prossimi mesi. Il primo cittadino annuncia che per segnalare buche il metodo più rapido è la nuova app "Comuni-chiamo": https://comuni-chiamo.com/@cervia.