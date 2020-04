Fridays for Future, lo sciopero per il clima continua sul web con workshop e approfondimenti

L'emergenza Coronavirus non ferma lo Sciopero Mondiale del Clima, così venerdì 24 aprile torna l'appuntamento con Fridays for Future. Viste però le restrizioni di questo periodo, la manifestazione per chiedere un concreto impegno delle istituzioni nella lotta ai cambiamenti climatici si svolgerà in forma digitale con vari incontri e approfondimenti.

"La quarantena si prolunga e con essa la ovvia prioritaria attenzione delle istituzioni nel fronteggiare l'emergenza sanitaria - scrive sui social il gruppo Fridays for Future di Ravenna - Non dimentichiamoci però che al pari delle emergenze sanitarie, i cambiamenti climatici rappresentano e rappresenteranno sempre di più la radice dei problemi per il nostro pianeta... dalle emergenze umanitarie, agli effetti degli eventi climatici estremi sempre più frequenti, a possibili nuove pandemie".

Lo sciopero del clima del 24 aprile

Come già anticipato, a causa dell'emergenza Covid-19 lo sciopero del clima in quest'occasione non potrà svolgersi in piazza, ma dà appuntamento a tutti gli interessati sul web. L'invito degli organizzatori è innanzitutto quello di manifestare da casa facendosi una foto con il proprio cartellone utilizzando gli hashtag #ClimateStrike #DigitalStrike e taggando le pagine Fridays for Future di Ravenna e Faenza.

Per l'occasione viene lanciato anche l'appello dell'organizzazione Fridays for Future Italia: si tratta di un "Ritorno al Futuro" post Covid-19, all'insegna della lotta all'emergenza climatica. Alla base dell'appello lo slogan “Le crisi sono due. Ma la soluzione è una sola”, una riflessione sulla ripartenza economica al termine lockdown.

Spazio poi agli approfondimenti che si alterneranno durante vari momenti della giornata. Dalle 11 alle 13 ci sarà una diretta con vari esperti del clima sui canali di Fridays For Future Italia (Facebook, Instagram e Youtube). Dalle ore 14 una nuova diretta per dare spazio alle iniziative dei gruppi locali sul sito https://www.fridaysforfutureitalia.it/

Alle ore 16 è poi in programma un confronto fra i gruppi di Fridays for future di Ravenna e Faenza che daranno voce ad alcune iniziative e riflessioni. Gli appuntamenti della giornata si chiudono un workshop online sulla campagna Change Climate Change in programma dalle 18 alle 19 e organizzato insieme a Legambiente. Si parlerà di mobilità, energia, agricoltura e giustizia climatica. Iscrizione al link https://www.changeclimatechange.it/formazione/.