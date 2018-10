Fucili e cartucce nell'appartamento, ma non dovevano essere lì: uomo denunciato

La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un 59enne italiano per i reati di detenzione abusiva di armi, omessa custodia e omessa denuncia di modifica del luogo di detenzione delle armi. Nell’ambito delle attività volte a garantire la sicurezza pubblica, proseguono i controlli disposti dal Questore di Ravenna per verificare la corretta detenzione delle armi legittimamente possedute da privati cittadini.

Mercoledì mattina gli agenti della Divisione di Polizia Amministrativa della Questura hanno effettuato un’ispezione presso un'abitazione del centro cittadino. All’interno della camera da letto i poliziotti hanno rinvenuto un fucile calibro 12, che si trovava riposto all’interno di una custodia di stoffa, in violazione delle norme di sicurezza e degli obblighi di legge sulla custodia delle armi da sparo. Inoltre il fucile, di proprietà del 59enne, secondo i dati in possesso degli agenti risultava detenuto presso un altro domicilio. Nella stanza adiacente poi, all’interno di un baule, i poliziotti hanno rinvenuto 35 cartucce calibro 12 e una carabina ad aria compressa calibro 4,5. Dai controlli effettuati in Banca Dati Interforze è emerso che l’arma non è mai stata denunciata. Pertanto, armi e munizioni sono state sequestrate e il 59enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.