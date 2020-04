Fuga di gas, 15 persone con disabilità fatte evacuare dal condominio: "Stanno tutti bene"

Stanno tutte bene le 15 persone con disabilità ospitate nei gruppi appartamento gestiti dalla cooperativa sociale San Vitale di Ravenna all’interno del condominio “Augustus” di via Rotta, evacuato lunedì sera per una sospetta fuga di gas.

Intorno alle 18 di lunedì sera, infatti, gli operatori della cooperativa hanno sentito un forte odore di gas all’interno degli alloggi e hanno immediatamente allertato i Vigili del fuoco che, intervenuti sul posto insieme alla Polizia, hanno aiutato gli ospiti a evacuare in sicurezza le loro abitazioni. A seguito di un’accurata verifica da parte degli stessi pompieri, è stato appurato che la fuga di gas non proveniva dagli appartamenti, ma da una linea esterna al condominio. Già nella giornata di martedì una squadra di tecnici Hera interverrà sul posto per ulteriori controlli.

"I ragazzi ospitati negli appartamenti sono dovuti scendere in strada interrompendo tutte le loro attività - spiega Romina Maresi, presidente di San Vitale - C’era chi era appena uscito dalla doccia, chi stava preparando la cena. Per superare la situazione di disagio, gli operatori della cooperativa hanno condotto i nostri utenti presso un altro centro della cooperativa e hanno concluso la serata mangiando tutti assieme una pizza, rientrando poi negli appartamenti per trascorrere la notte. Vogliamo ringraziare i Vigili del fuoco e le forze dell’ordine che, con tempestività, sensibilità e delicatezza hanno aiutato gli ospiti dei nostri appartamenti a evacuare. Un ulteriore segnale di vicinanza ai più fragili da parte delle istituzioni. Un ringraziamento infine va anche ai nostri operatori, che hanno saputo gestire con grande professionalità questa situazione di emergenza".