Fugge all'alt dei carabinieri, bloccato dopo un folle inseguimento

Rocambolesco inseguimento, nel pomeriggio di sabato, sulle strade di Ravenna. Intorno alle 14.30 un uomo, al volante di una Renault Megane, è incappato in una pattuglia dei carabinieri in servizio per controllare le norme anticontagionella zona dell'acquedotto. I militari hanno intimato l'alt al veicolo ma, per tutta risposta, il guidatore ha pigiato sull'acceleratore dando il via a una folle corsa. I carabinieri, dopo essere riusciti a prendere il numero di targa del fuggitivo, hanno perso di vista l'utilitaria e hanno diramato l'allarme a tutte le forze dell'ordine. In pochi minuti è iniziata la caccia all'uomo e, poco dopo in via Zaramella, una Volante della polizia di Stato ha intercettato la Megane tagliandogli la strada. Il guidatore, quindi, non ha potuto far altro che fermarsi mentre nel frattempo sul posto sono arrivati anche i carabinieri. E' emerso che si trattava di un 40enne, residente nel forese, al quale era stata sospesa la patente. Ammanettato, l'uomo è stato portato in caserma dai militari dell'Arma che procederanno con le denunce del caso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.