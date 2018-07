Fumo passivo e mozziconi pericolosi, la proposta: "Vietare il fumo in spiaggia e negli eventi più grossi"

Vietare il fumo in spiaggia e durante gli eventi più importanti. E' questo, in sostanza, quanto chiedono i consiglieri del Gruppo Misto Marco Maiolini ed Emanuele Panizza in un question time presentato al sindaco - e che avrebbe dovuto essere discusso nel Consiglio comunale di giovedì, ma non è stato ammesso eccedendo il numero massimo dei question time ammessi per la seduta consiliare. I consiglieri hanno chiesto, come loro facoltà, la risposta scritta entro quattro giorni dalla svolgimento della seduta.

"Il fumo passivo è ritenuto universalmente dannoso per la salute e i mozziconi di sigaretta che spesso vengono gettati in spiaggia, se non propriamente spenti, sono pericolosi soprattutto laddove le persone camminano scalze - spiegano Maiolini e Panizza - In estate è normale trovare ambienti all’aperto con un'alta concentrazione di persone, specialmente in presenza di concerti, spettacoli di vario genere e avvenimenti sportivi. In alcune località turistiche i sindaci hanno emesso ordinanze vietando di fumare in spiaggia, pertanto chiediamo al sindaco di emettere un'ordinanza che vieti, almeno durante i weekend del mese di agosto, di fumare in spiaggia, e in tutto il Comune in occasione di eventi ad alta concentrazione di persone".