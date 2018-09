Medico morto in un fatale incidente: fissati i funerali di Michele Pavoni

Gli amici e i parenti ravennati di Michele Pavoni, il medico 44enne dell'ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna che giovedì pomeriggio è rimasto vittima di un fatale incidente a Granarolo faentino, potranno dargli l'ultimo saluto mercoledì 19 settembre, quando nella Chiesa dell'obitorio di Ravenna sarà allestita la camera ardente, a partire dalle 13. Alle 16.30 verrà celebrata una liturgia di commiato, mentre i funerali saranno celebrati giovedì 20 settembre alle 11 nella città natale del medico, Fabriano, nella cattedrale di San Venanzio.

Pavoni stava percorrendo a bordo della sua auto via Provinciale Naviglio verso Bagnacavallo, quando giunto all'altezza dell'incrocio con via Cabrona nell'affrontare una curva è finito frontalmente contro un camion che proveniva dalla direzione opposta. L'impatto è stato violentissimo e la Nissan Qashqai sulla quale si trovava è finita con il muso completamente distrutto. Il personale medico del 118, giunto sul posto con ambulanza ed elimedica, non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.