L'ultimo saluto a Fabrizio Matteucci, fissati i funerali: camera ardente in municipio

Sarà allestita in Municipio a Ravenna la camera ardente per rendere omaggio a Fabrizio Matteucci, sindaco della città dal 2006 al 2016, scomparso domenica mattina a seguito di un improvviso malore all'età di 62 anni. L'apertura è prevista lunedì mattina alle 10.30. I funerali si svolgeranno martedì alle 14 nella chiesa di San Pier Damiano.

"Con immenso dolore apprendiamo della morte di Fabrizio Matteucci - afferma il sindaco Michele De Pascale -. La sua perdita lascia un vuoto incolmabile in tutti noi e nella sua famiglia. Fabrizio era un gentiluomo che amava profondamente la nostra Ravenna e la nostra comunità, al servizio della quale ha rivolto buona parte della sua vita, dedicandovisi sempre con generosità, attenzione e impegno. Se ne va un amico caro, una guida sincera e riservata. Sempre allegro e scherzoso, era con lui l’ultima telefonata della sera per un consiglio o un confronto o la prima della mattina per iniziare con il piede giusto la giornata. Quella telefonata mi mancherà tantissimo. Ciao Fabrizio".