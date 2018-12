Fuochi d'artificio a Capodanno: come proteggere i nostri amici a 4 zampe

Con l’arrivo di San Silvestro, anche quest’anno Clama - l'associazione che si occupa di incentivare le adozioni a quattro zampe del canile di Ravenna - si unisce all’appello di chi chiede un Capodanno senza "botti" fornendo qualche raccomandazione ai proprietari di animali. "Non lasciate i vostri animali in cortile dal pomeriggio del 31, teneteli in casa (possibilmente assieme a voi), magari con la radio accesa, o al sicuro in ambiente chiuso e protetto e non portateli fuori mentre impazza la confusione collettiva. Aggiungiamo anche una preghiera agli entusiasti dei festeggiamenti: ballate, cantate, stappate lo spumante, ma i botti no. Non sono divertenti, sono fastidiosi, gli animali muoiono di paura e come si legge il giorno dopo nel bollettino di guerra nuocciono gravemente anche alla salute di chi li usa e di chi li subisce".