Fuori dalla biblioteca Classense "spunta" un box rosso

Nei giorni scorsi in biblioteca Classense hanno fatto la loro comparsa due box, uno rosso all'ingresso su via Baccarini e l'altro all'interno della biblioteca. Sono i nuovi box di restituzione, che servono per riconsegnare libri e altri documenti presi in prestito quando si ha fretta o quando la biblioteca è chiusa.

"Si tratta di semplici cassettine protette che non possono rilasciare ricevute di avvenuta riconsegna - spiegano dalla Classense - Vengono spesso svuotate e i documenti fatti rientrare dai bibliotecari, cancellandoli dalla posizione dell'utente. Entrambi i box vengono svuotati diverse volte al giorno e i tempi di "stazionamento" dei libri al loro interno sono molto brevi: in ogni caso è possibile controllare l'avvenuto ritiro su Opac e Scoprirete (che tra non molto soppianterà del tutto l'Opac tradizionale)".