Con la scusa dell'abbraccio sfila la collana alla sua vittima

Ancora un furto con l'ormai "collaudata" tecnica dell'"abbraccio". Mercoledì mattina, poco dopo le 11, a Porto Fuori una donna - forse la stessa che qualche giorno fa ha truffato una donna a Lido di Dante - si è avvicinata a un uomo e, con una scusa, è riuscita ad abbracciarlo. In questo modo la ladra è riuscita a sfilare all'uomo la collana che indossava, dopodichè si è allontanata in tutta fretta. L'uomo, accortosi dopo un po' del furto, ha allertato le forze dell'ordine e sul posto si sono precipitati i Carabinieri che hanno dato il via alle ricerche, diramate a tutte le forze dell'ordine.