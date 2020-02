Svegliato dalla torcia del ladro puntata in faccia: raffica di furti nella notte in città

Raffica di furti - o tentati - nella notte tra lunedì e martedì a Ravenna. I ladri hanno colpito in particolare nella zona nord della città, tra via Zalamella, via Rotta e strade limitrofe. I colpi potrebbero essere riconducili tutti a un'unica banda. Alcuni furti - in totale sono state colpite circa sei o sette case - sono riusciti, mentre in altri casi il tentativo di effrazione è andato a vuoto.

I malviventi hanno divelto le inferriate delle abitaziono utilizzando un cric e, una volta entrati, hanno arraffato contanti, oro, gioielli e oggetti preziosi di vario genere, per poi darsi alla fuga. In un caso il proprietario è stato svegliato dalla pila del ladro puntata in faccia e fortunatamente, preso dallo spavento, è riuscito anche a mettere in fuga l'intruso. Numerosi sono stati i controlli della zona da parte di Polizia e Carabinieri durante la notte, ma la banda è ancora a piede libero. Ora le vittime, una volta fatta la conta dei danni, sporgeranno denuncia alle forze dell'ordine.