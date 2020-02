Raffica di furti in abitazione: e in una casa i ladri si fermano a mangiare banane

Ancora una raffica di furti nel ravennate, dopo quella che nella notte tra lunedì e martedì ha "svuotato" diverse case del centro città. Questa volta a essere presa di mira è stata la frazione di Piangipane, dove nel tardo pomeriggio e nella serata di giovedì sono state "visitate" diverse abitazioni.

Un colpo è stato messo a segno in via Canala: i proprietari sono usciti intorno alle 19.30, e quando sono tornati hanno trovato la casa sottosopra. "C'erano luce e tv accese - spiega la figlia delle vittime - hanno preso gli attrezzi di mio padre da un cabinotto esterno e hanno forzato la porta sul retro. Hanno passato tutta la casa e hanno mangiato due banane. Per non essere disturbati, hanno chiuso il cancello sulla strada e hanno buttato via la chiave".

Tra le abitazioni svaligiate dai ladri, come riporta la pagina Facebook 'Ravenna Sos sicurezza', ce ne sarebbe anche una in via Carraia cooperativa, una in via Braccesca e una nel vicolo Fusari (traversa di via Canala): in quest'ultimo caso, i malviventi si sarebbero trovati di fronte gli inquilini e, spaventati dagli stessi, sarebbero fuggiti. Sulla raffica di furti indagano i Carabinieri.