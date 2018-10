Ladri si schiantano tra loro sulle auto rubate: identificate le vittime dei furti

In seguito al sequestro delle due auto rubate –una Mini Cooper ed un Suv Mitsubishi - eseguito nella serata di sabato e nelle prime ore della notte di domenica, quando alcuni malviventi dopo aver messo a segno diversi furti si erano schiantati tra loro in un rocambolesco incidente, i poliziotti della Sezione Volanti e della Squadra Mobile della Questura sono riusciti a identificare le vittime dei furti in abitazione, nei confronti dei quali hanno proceduto alla restituzione degli oggetti di valore, rinvenuti sulla Mini. Stessa sorte toccherà, quanto prima, alle due auto di proprietà di un ravennate e di un modenese. Prosegue l’attività d’indagine della Squadra Mobile finalizzata all’identificazione degli autori dei furti.