Soldi, telefonini e carte rubate ai turisti: due giovanotti finiscono nei guai

Due giovani residente nel ravennate, un olandese di 19 anni ed un 17enne, sono stati denunciati a piede libero per "ricettazione" e "porto di armi od oggetti atti ad offendere" dai Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cesenatico. I due sono stati controllati dai militari mentre si aggiravano con fare sospesso nella zona dei "Giardini a Mare", sul litorale cesenaticense. Addosso avevano denaro contante, telefoni cellulari, documenti, carte di credito e oggetti vari, per un valore superiore ai duemilacinquecento euro, provento di furto ai danni di cinque turisti, provenienti dalla Germania, dalla Svizzera e dal mantovano, nonché di un martelletto infrangivetro e di un telefono cellulare, quest’ultimo provento di furto avvenuto il 20 maggio scorso, in Pinarella di Cervia. Tutta la refurtiva è stata restituita agli aventi diritto.