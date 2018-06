Giovanotti, ma già esperti ladri: nomadi trovati con cacciaviti e arnesi da scasso

Uno ha 11 anni, l'altro 16. Ma nonostante la giovane età sono già esperti nei furti. Entrambi nomadi e croati, sono stati denunciati a piede libero per "tentato furto aggravato" e "possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli". Gli agenti della Volante della Questura di Ravenna sono intervenuti mercoledì pomeriggio in via Venezia, dove alcuni cittadini hanno segnalato al numero unico d'emergenza due giovani muoversi con fare sospetto. I poliziotti, raccolte le informazioni del caso, li hanno rintracciati nella vicina via Di Roma.

Avevano cacciaviti e chiavi a rullino per l’apertura fraudolenta di porte, oltre a dei calzini utilizzati per coprire le mani onde evitare di lasciare impronte digitali. L’immediata verifica nel luogo dove erano stati segnalati ha permesso di stabilire che i due minorenni avevano tentato di forzare la porta d’ingresso del condominio presente al civico 12 di via Venezia.

Condotti in Questura e perquisiti, sono stati trovati in possesso, rispettivamente, di una banconota da dieci euro ed una da cinquanta euro, che avevano nascosto addosso e di cui non erano in grado di giustificare il possesso. Entrambi i minori, dopo essere stati denunciati a piede libero, sono stati affidati ai Servizi Sociali del Comune di Ravenna che li ha collocati in due strutture della città.