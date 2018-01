Furti e aggressioni, "Ravenna è nel caos: servono azioni concrete"

“Il sindaco e la sua giunta glissano sul tema della sicurezza e del degrado mentre la città è ostaggio di furti e violenze”. Lo afferma il segretario nazionale della Lega Nord Romagna, Jacopo Morrone, commentando la situazione sicurezza del ravennate. “Furti, aggressioni e atti di vandalismo sono all’ordine del giorno – commenta Morrone – Il problema esiste, e se da un lato è encomiabile l’attività serrata delle nostre Forze dell’ordine che non fanno mai mancare il loro intervento, dall’altro è indiscutibile e improrogabile l’urgenza che il sindaco scenda in campo per affrontare l’emergenza sicurezza. Come? Attuando azioni per migliorare la vivibilità del territorio, eliminando le situazioni di degrado diffuse nelle città, i bivacchi, lo spaccio, l’ubriachezza molesta, l’accattonaggio, l’occupazione di parchi, giardini pubblici e di strutture pubbliche da parte di balordi che impauriscono gli abitanti e che rappresentano un vero e proprio problema di convivenza cittadina. Perché è evidente che a monte di questo disastro sono mancati interventi preventivi di garanzia dell’ordine pubblico anche da parte di questa amministrazione – chiosa il segretario del Carroccio – E' il momento di fare di più e di farlo bene. Speriamo che anche De Pascale sia della stessa idea”.

