Furti in serie nei garage, colti sul fatto con tre borsoni di oggetti rubati: si cercano i proprietari

Nella notte tra mercoledì e giovedì, intorno alle tre, l’equipaggio di una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Ravenna, nel corso del servizio di controllo del territorio, ha notato in via Dradi tre individui che trasportavano alcuni borsoni e due mountain bike. I tre si stavano dirigendo verso una Renault Clio parcheggiata poco distante.

Gli individui, alla vista degli agenti, si sarebbero dati alla fuga a piedi abbandonando borsoni e biciclette. Le ricerche dei soggetti, effettuate con l’ausilio delle altre pattuglie giunte sul posto, hanno però esito negativo. Dai successivi accertamenti sarebbe emerso che la Renault Clio era stata rubata il giorno prima a Faenza. I successivi approfondimenti avrebbero evidenziato che i tre avevano forzato 19 dei 24 garage del condominio che si trova al civico 35 di via Dradi. Giovedì mattina è stato rintracciato il proprietario della mountain bike, che ne aveva subito il furto nella nottata nella stessa via e che è così rientrato in possesso della bici. Per quanto riguarda il contenuto dei borsoni abbandonato dai fuggitivi, dentro c'era di tutto: levigatrici, trapano, sega manuale, borsa termica, scarpe anti-infortunistica, cassetta da pesca, bottiglie di vino e indumenti. Sono in corso gli accertamenti per rintracciare i proprietari.