Furti in serie tra Godo e San Pancrazio: nel mirino finiscono i furgoni

Furgoni presi di mira dai ladri nelle notti scorse nelle località di Godo e San Pancrazio. "I fatti sono di per sé ancor più biasimevoli se si considera che le vittime sono piccoli artigiani che si sono visti privare di tutta l’attrezzatura, anche costosa, necessaria per il loro lavoro - viene evidenziato dalla lista "Cambia Ross" -. Conosciamo e apprezziamo lo sforzo delle forze dell’ordine ma riteniamo che per il futuro siano necessari maggiori investimenti in termini di sicurezza attiva, una maggiore presenza notturna dei Carabinieri e coinvolgere maggiormente la Polizia Municipale in attività di prevenzione e controllo del territorio. Allo stesso tempo riteniamo fondamentale coinvolgere la cittadinanza nella progettazione e nella realizzazione di iniziative di coesione sociale, volte a generare sentimenti di appartenenza e inclusione, aumentare la percezione del bene comune e favorire l’impegno e il coinvolgimento dei cittadini singoli e associati, aumentando così il grado e la percezione di sicurezza".