Nottata di furti: i ladri fanno "visita" a merceria, calzolaio e negozio di foto

Quella tra lunedì e martedì è stata una notte di furti nel ravennate. A essere colpiti sono stati un bar di Sant'Agata sul Santerno, una tabaccheria di Fusignano e anche alcune attività di via Foro Boario a Lugo. Tra queste la "Merceria Giovanna", dove i malviventi si sono intrufolati danneggiando la porta e hanno portato via il fondo cassa, di circa 300 euro. Poi, non contenti, i ladri si sono sportati nel negozio di fotografia 'Foto Express' poco distante, dove tuttavia non sono riusciti a entrare. Infine è stato "visitato" anche un calzolaio, sempre nella stessa via. Le indagini sono in mano ai Carabinieri, che stanno visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza per cercare di individuare i malfattori.