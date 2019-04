Rubati i salvadanai di raccolta fondi per i gatti senza famiglia: "Furto odioso"

Una serie di furti odiosi ai danni dei poveri animali senza famiglia. A denunciarlo è la sezione ravennate dell'Enpa, Ente nazionale di protezione animali: "In questi giorni, con profonda amarezza, abbiamo scoperto che in due bar in cui erano posizionate altrettante cassette-salvadanai una o più mani ignote le avevano rubate. Qualche mese fa presso un forno del centro cittadino ne era scomparsa un'altra. Al di là della sottrazione delle monetine contenute nei salvadanai, un danno maggiore l'abbiamo patito per il furto delle cassettine, ovvero di tre graziosi salvadanai in legno a forma di casetta che erano stati creati da una persona vicina al nostro ente. Il fatto, nel suo insieme, evidenzia come certi pezzenti non esitino a rubare anche pochi spiccioli destinati alle cure e al mantenimento delle colonie feline, provocando anche dei danni collaterali".