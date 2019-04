Furti, truffe e affitti abusivi: raffica di denunce per la Polizia locale

E’ terminato un periodo di intensa attività per gli uomini della polizia locale della Romagna Faentina, impegnati in vari servizi per la tutela della sicurezza urbana e controllo del territorio, nell’ottica di rendere sempre meno appetibile il territorio faentino a soggetti dediti ad azioni criminose.

In particolare, sono state eseguite a Faenza tre perquisizioni disposte dall’Autorità Giudiziaria, due in abitazioni private e una in un’agenzia d’affari. Le operazioni di perquisizioni presso abitazioni private sono state eseguite una su disposizione della Procura di Ravenna, a carico di un 29enne moldavo sospettato di essere convolto in una serie di furti commessi in località vicine; una invece disposta dalla Procura di Torino a carico di una cittadina marocchina, residente sempre a Faenza, accusata di aver falsificato i documenti di nascita di alcuni minori nati a Torino. La perquisizione dell’agenzia d’affari sita a Faenza, disposta dalla Procura della Repubblica di Ravenna, era invece a carico di due cittadine italiane accusate di aver truffato, in concorso tra loro, un commerciante di origini asiatiche al fine di trattenere una caparra non dovuta per un contratto d'affitto non andato a buon fine. In tutti e tre i casi, i caschi bianchi di via Baliatico hanno proceduto a identificare i presunti autori dei reati e al sequestro di materiale probatorio utile per il proseguimento delle indagini.

Oltre a questo gli uomini della Polizia locale hanno proceduto anche al controllo di tre edifici, due immobili siti a Faenza e uno a Castel Bolognese, dove erano state segnalate situazioni anomale riguardo la presenza di inquilini. In questo caso le operazioni sono state condotte con il supporto della Polizia di Stato per gli edifici nel Comune di Faenza e con quello dell’Arma dei Carabinieri per l’edificio di Castel Bolognese. I controlli hanno portato a denunciare a piede libero due cittadini extracomunitari per violazioni alle norme sul soggiorno sul territorio dello Stato, oltre a sanzioni amministrative a carico dei proprietari che non avevano segnalato la presenza di ospiti extracomunitari all’Autorità di Pubblica Sicurezza. Sono stati poi segnalati all’Agenzia delle Entrate anche alcune situazioni irregolari per gli affitti di alcune unità abitative negli edifici oggetto di controllo.